Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
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Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

Vatani görevini yapmak üzere geçtiğimiz ay Ankara Mamak'taki birliğine teslim olan ve iki hafta önce terhis olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı.

07.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:38
Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

Askerlik görevi için geçtiğimiz ay 'taki birliğine teslim olan ve iki hafta önce terhis olan yakışıklı oyuncu 'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı.

Çağatay Ulusoy'un Ankara Mamak'taki birliğinde çekilen fotoğraflarını asker arkadaşları paylaştı.

HAYRANLARI BİRLİĞİ TELEFON YAĞMURUNA TUTTU

Öte yandan, Çağatay Ulusoy'un hayranları, yakışıklı oyuncuya olan sevgilerini asker ocağında da göstermek için komutanlığı adeta telefon yağmuruna tutmuşlardı. Ulusoy'la görüşmek için birliği gece gündüz arayan hayranları ısrarlarına rağmen oyuncuya ulaşamamıştı.


Haber Videosu

: Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
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