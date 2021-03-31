Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın ile Ege'ye indi

Nisan sonunda yeniden seyircisiyle buluşacak olan Çağatay Ulusoy, zorlu geçen çekimlerin ardından tatile çıktı.

Nisan sonunda yeniden seyircisiyle buluşacak olan Çağatay Ulusoy, zorlu geçen çekimlerin ardından tatile çıktı. Üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi oyuncu Duygu Sarışın ile birlikte Bodrum'a giden Ulusoy, oradan teknesine atlayarak soluğu Datça'da aldı. Datça'da gözlerden uzak tatil yapan çift, bir haftalık tatilin ardından Bodrum'a geri döndü.

Şehrin karmaşasından uzakta yaşayan ve sadece işi olduğu zaman İstanbul'a gelen Çağatay Ulusoy, yine geleneği bozmadı ve çekimlerin ardından dinlenmek için Ege koylarını tercih etti. Balık tutmayı ve dalmayı çok seven başarılı oyuncu, dizi yorgunluğunu denizde atıyor...

Loft'ta çay saati başlayacak

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan 'modern köy' projesi Bodrum Loft'ta hareketli günler yaşanıyor. Papermoon ve Sunset'in ardından Cem Hakko'nun Vakko Patisserie'sinin Loft'ta açılacağı haberi geldi. Hamdi Akın ile el sıkışan Cem Hakko, Vakko Patisserie'nin Bodrum'daki yeni şubesini Loft'ta açmaya karar verdi. İstanbul'da kış boyunca mekanlar kapalı kaldığından sosyalleşemeyen cemiyet hayatı, yazın bu açığı bol bol giderecek belli ki... Akşamüstü denizden sonra içilecek soğuk çayların yanını ise Vakko Patisserie'nin muhteşem tatlıları süsleyecek…

Londralı Hakkasan Bodrumlu oluyor!

Londra merkezli ünlü Çin restoranı Hakkasan, bu yaz Bodrum'a iniyor! Türkbükü'ndeki Mandarin Oriental'ın içinde açılacak olan Hakkasan, Londra'da Michelin yıldızı alan ilk Çin restoranı olma özelliğini taşıyor. Grubun Mayfair'de açtığı ikinci restoranları da ikinci Michelin yıldızı ile ödüllendirilmişti. Dünya çapında 10 restoranı ve farklı isimlerde sayısız gece kulübü olan Hakkasan Group'un bu yaz Bodrum'a farklı bir hava katacağı kesin! Hafta başında Bebek'in gözdesi Lucca'nın da Mandarin Oriental'da olacağı kesinleşmişti.

"Geri Dönüş" seyirciyle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Geri Dönüş" adlı kısa film, 2 Nisan'da Grand Pera'da yapılacak galayla seyirciyle buluşuyor. The Soul Production'ın yapımcısı Gökay Süngü'nün senaristi ve yönetmeni olduğu filmde başrollerinde Linet, ödüllü jimnastikçi Havva Şevval Ergel ve Dolapdere Big Gang üyeleri yer alıyor. Mülteci kampından tersine doğru işleyen bir hikayeyle evine dönen bir gencin yaşadıklarının anlatıldığı filmin çekimleri, Alemdağ Jandarma Komando Birliği Kışlası'nda yapılmıştı.

Erken teşhis hayat kurtarır!

Kanserde erken teşhisin önemi çok büyük. Ancak pandemi nedeniyle herkes sağlık kontrollerini askıya aldı. Yönetim Kurulu Başkanlığını Burak Duruman'ın üstlendiği Türk Kanser Derneği, "Hayatta her şey bekleyebilir, sağlığınız asla" sloganıyla bu duruma dikkat çekmek için bir toplantı düzenliyor. Nisan ayı kanser farkındalığı nedeniyle 5 Nisan'da Türk Kanser Derneği'nde sınırlı katılımcı ile yapılacak olan toplantıda, erken teşhisin hayati öneminin altı çizilecek.

Kaynak: Hürriyet