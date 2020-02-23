Çadırlara yerleştirilen depremzedelere çorba ikramı
Haberler » Güncel » Çadırlara yerleştirilen depremzedelere çorba ikramı - Haber

Çadırlara yerleştirilen depremzedelere çorba ikramı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çadırlardan görüntü Depremzedelere çorba ikramı Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, çadırların kurulumunu yapıyor.

23.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:29
Çadırlara yerleştirilen depremzedelere çorba ikramı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çadırlardan görüntü

Depremzedelere çorba ikramı Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı 'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, çadırların kurulumunu yapıyor. En çok yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşların geceyi geçirebilecekleri çadırların kurulması için çalışmalar başlatıldı. Kızılay ekipleri ise vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çadırlara yerleştirilen depremzedelere çorba ikramı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler