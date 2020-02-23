: Çadırlara yerleştirilen depremzedelere çorba ikramı

23.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:29

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Çadırlardan görüntü

Depremzedelere çorba ikramı Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, çadırların kurulumunu yapıyor. En çok yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşların geceyi geçirebilecekleri çadırların kurulması için çalışmalar başlatıldı. Kızılay ekipleri ise vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Kaynak: AA

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