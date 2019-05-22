Tartıştığı Genci Sokak Ortasında Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü
Cadde ortasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.
Erzurum'da cadde ortasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan İbrahim Hakkı Turgut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, merkez Yakutiye ilçesinde dün saat 16.30'da meydana geldi. Daha önce de bıçaklama olayı nedeniyle birbirleriyle mahkemelik olan İbrahim Hakkı Turgut ile Zafer Ç. (24), Cumhuriyet Caddesi Kızılay İş Merkezi önünde karşılaştı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Zafer Ç., İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçakladı. Zafer Ç. ile Turgut'un arkadaşları da birbirlerine tekme tokat vurarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Saldırıda hafif yaralanan Zafer Ç., olay yerine gelen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Saldırgan genç hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.
YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Hakkı Turgut ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turgut'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, soruşturmayı sürdüren polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
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devletin memurları içerde yemek verir yatak verir hizmet eder bunlara artık- THHCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Erzurumda 3 ay yaşadım, insanları değişik. Siz siz olun, tartışmayın orada kimseyle, he deyip geçin. Değmez.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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İDAM ŞART. . . !!?Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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erzurum ne yazikki ramazanda kavgalarla anilir oldu...eskiden iki kisi kavga eder ayrilurdi...simdi...texas olmus..dadaslik bitti...kanunlar zayif ..3.dunta ulkesi olduk.angola..gana..nijerya...Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
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3-5 sene yatıp çıkılacağı bilindiği için insan öldürmek bu kadar arttı. İdam olsaydı değil eline silah, bıçak almak, kavga bile etmezdi.Cevap Yaz 24 Yayından Kaldır