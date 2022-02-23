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Buz tutan gölet, dron ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Buz tutan gölet, dron ile görüntülendi

Bingöl'de bulunan Şimşirpınar Göleti, hava sıcaklığının düşmesi ile buz tuttu.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de bulunan Şimşirpınar Göleti, hava sıcaklığının düşmesi ile buz tuttu. Dron ile görüntülenen ve buz pistini andıran gölet izleyenlere görsel şölen sundu.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan Şimşirpınar Göleti, kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksilere düşmesi ile tamamen buz tuttu. Dron ile havadan görüntülenen barajda ortaya çıkan tablo izleyenleri mest etti. Tarım arazilerinin sulamasında kullanılan barajın buz tutmuş halini gören sürücüler de mola vererek bu eşsiz güzelliği izliyor.

(Muhammet Ali Çiftçi/ İHA)

Buz tutan gölet, dron ile görüntülendi

Buz tutan gölet, dron ile görüntülendi

Buz tutan gölet, dron ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Solhan, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

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