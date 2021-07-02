Büyükşehir Hasret Gültekin Türkü Müzikaline Ev Sahipliği Yapıyor
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Büyükşehir Hasret Gültekin Türkü Müzikaline Ev Sahipliği Yapıyor

Büyükşehir Hasret Gültekin Türkü Müzikaline Ev Sahipliği Yapıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ta katledilen ozan Hasret Gültekin'i "Hasret" adlı türkü müzikali ile anıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ta katledilen ozan Hasret Gültekin'i "Hasret" adlı türkü müzikali ile anıyor. Usta ozanın hayatının anlatıldığı müzikal, 3 Temmuz Cumartesi günü Kültürpark Açıkhava'da sahnelenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde otuz iki aydınla beraber katledilen ozan Hasret Gültekin'in hayatını sahneye taşıyan "Hasret" adlı türkü müzikaline ev sahipliği yapıyor. Müzikal 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 20. 00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek. Şirin Aktemur'un yazıp yönettiği oyunda, Gültekin'i canlandıran Devrim Evin'e müzisyen Deniz Türkan bağlamasıyla eşlik edecek. Hasret Gültekin'in bilinen yönlerinin yanı sıra, ailesi tarafından paylaşılan ve bugüne dek bilinmeyen değerlerini de anlatarak bugüne ışık tutacak.

Hasret Gültekin'in hayatını hem bilinen hem de daha önce duyulmamış yönleriyle sahneye taşıyan "Hasret" adlı türkü müzikali, Ufuk Güldü tarafından kurulan ve 2010 yılından beri Almanya'da faaliyet gösteren Berlin merkezli tiyatro Theater28'in ilk Türkiye prodüksiyonu. Üç yıllık uzun bir araştırmanın sonunda kaleme alınan "Hasret", Hasret Gültekin'in ölümünden 27 yıl sonra sevdikleriyle, memleketiyle, bağlamasıyla, türküleriyle bir buluşma niteliği taşıyor. Müzikal boyunca, Gültekin'in söylediği onlarca türkü, sahnede canlı olarak çalınıp seslendirilecek. Hasret" oyunu, yakınlarının Hasret Gültekin'le ilgili anılarını sahneden seyirciyle paylaşacak.

Kaynak: Habermetre

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