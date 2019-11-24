Büyükçekmece'de pilates hocası, kocası tarafından silahla vuruldu

24.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:08

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL

Büyükçekmece'de lüks villada pilates hocası kadın, kocası tarafından silahla ayağından vuruldu. Olay, 10.30 sıralarında Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi'nde lüks bir villada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pilates hocası olduğu öğrenilen Yeliz Ç. sabah saatlerinde eşi Sinan Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinan Ç. yanında bulunan silahla Yeliz Ç'nin ayağına iki el ateş etti. Ayağından yaralanan Yeliz Ç. durumu polisi ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yeliz Ç.'yi olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Sinan Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA