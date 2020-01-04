Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu
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Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu. Cesetlerin yanında 1 silah ve 2 boş kovan bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

04.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:34
Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu

İstanbul'un ilçesinde ihbar üzerine otele giden , otel odasında 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Biri kadın 2 kişinin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

CESETLERİN YANINDA 1 SİLAH VE 2 BOŞ KOVAN BULUNDU

Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde bulunan bir otel odasında, saat 15.30 sıralarında, iki kişinin yerde hareketsiz yattıklarını gören kat görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Osman Turan(34) ve Gülnihal Kurum (20)'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cesetlerin yanında 1 silah ve 2 boş kovan bulundu. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA
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