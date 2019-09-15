Büyükçekmece D-100 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon...

Büyükçekmece D-100 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon...

Büyükçekmece D-100 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir özel halk otobüsüne ardından bariyerlere çarparak durabildi.

15.09.2019 09:52

Büyükçekmece D-100 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir özel halk otobüsüne ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken D-100 karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Büyükçekmece D-100 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon...
Kaynak: İHA
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