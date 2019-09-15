Büyükçekmece D-100 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon...
Büyükçekmece D-100 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir özel halk otobüsüne ardından bariyerlere çarparak durabildi.
15.09.2019 09:52
Büyükçekmece D-100 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir özel halk otobüsüne ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken D-100 karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı.
Kaynak: İHA