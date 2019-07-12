Büyükada'da fayton paniği! Bir anda koşmaya başlayan atlar tehlike saçtı
Büyükada'da faytona sürülen atlar sıcaktan bunalınca bir anda koşmaya başladı. Vatandaşlar ezilmekten son anda kurtuldu, fayton yola devrildi O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Büyükada'da faytona sürülen atlar iddiaya göre sıcaktan bunalınca bir anda koşmaya başladı. Vatandaşlar ezilmekten son anda kurtulurken, kaldırıma çarpan faytonun devrilmesi sonucu atlar yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Büyükada'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir faytona sürülen atlardan ikisi iddiaya göre sıcaktan bunalınca kontrolden çıktı. Arkalarındaki faytonla beraber bir anda koşmaya başlayan atlar yolda tehlike saçtı.
EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDULAR
O sırada yol üzerinde bebek arabalarıyla duran iki kadın kendilerine doğru gelen atları fark ederek yolun kenarına kaçtı. Diğer vatandaşlar da yola atlayarak atları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Vatandaşlar kendilerine doğru hızla koşan atların altında ezilmekten son anda kurtuldu. Tekerinin kaldırıma çarpmasıyla fayton yola devrilirken atlar da yaralandı.
O ANLAR KAMERADA
Atların kontrolden çıkarak yolda koştukları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bebek arabalı iki kadın atları fark ederek kaçıyor, diğer vatandaşlar da atları durdurmaya çalışıyor. Atlar hızla koşuyor ve fayton yola devriliyor.
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Fayton mahvoldu. . . Faytoncu affetmez bunu, ehhh Büykadalilar ucuz et yiyebilecekler yakinda.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BİNENDE SUÇLUDUR ENAZ FAYTONCU KADARCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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ARKADAŞ YETER YAA BIRAKIN ŞU HAYVANLARI YETKİLİLER NEDEN EL ATMIYOSUNUZ. . . BAŞKA Bİ ÇÖZÜM BULUNCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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HAYVANLARA EZİYET ETMEKTEN BIKMADINIZMICevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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YAHU BİNMEYİN. BİNDİRMEYİN, ENGEL OLUN. NASILSA PES EDECEKLERCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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bu faytoncuların çoğu madde bağımlısı sabıkalı iğrenç tipler, resimim buraya el atıp bunları gerekirse infaz etmek lazım, vatandaşa huzur vermiyorlar.Cevap Yaz 22 3 Yayından Kaldır
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Taksiciler gibi7 2 Yayından Kaldır
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Halen şu faytonları kaldırmadılar yazık hayvanlara sadece atlara değil hiç bir canlıya eziyet etmeyinCevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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ATLI FAYTON SUÇTUR, EZİYETTİR, MERHAMETSİZLİKTİR, YASAKLANMALI , DERHAL!Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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FAytonu kullananlar birçok güzelim ilçeyi ele geçirmiş terör saçan malum keko tiplerCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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