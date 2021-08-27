Büyük Taarruz'un 99. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyük Taarruz'un 99. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi

Büyük Taarruz'un 99. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliğinde tören yapıldı.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliğinde tören yapıldı.

Sinanpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan Jandarma Piyade Astsubay Mustafa Yiğit, Büyük Taarruz'un dünyada eşi benzeri görülmemiş mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

Yiğit, "99. Yıl dönümünü sevinç ve gurur ile kutladığımız büyük zaferi bizlere armağan eden, bu eşsiz zaferin mimarı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve gazileri şükran ve minnetle anıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından şehitlikler ziyaret edildi. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dualar edilerek tören sona erdi.

Törene, Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman, ilçe protokolü, Büyük Taarruz Bisiklet Turu kapsamında şehitliği gelen bisikletçiler ve vatandaşlar katıldı.

Büyük Taarruz'un 99. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi
Büyük Taarruz'un 99. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi
Büyük Taarruz'un 99. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi
Büyük Taarruz'un 99. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Kemal Sunal Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Muslera Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyük Taarruz'un 99. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:33:21. #1.15#

title