Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolaysıyla Silvan ilçesinde tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Silvan Kaymakamlığı Kültür Merkezinde devam eden programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Atatürk'ün aklı ve bilimi miras bırakarak ülkeyi muasır medeniyet seviyesine çıkarmayı hedef olarak koyduğunu söyledi.

Öztürk, "Bugün bizlere düşen ülkemizi daha zengin, müreffeh bir ülke yapmaktır. Bunun yolu da aklın ve bilimin rehberliğinde ehliyet ve liyakati tüm kurumlarda hakim kılmak, adaleti her yönden tesis etmekle gerçekleşecektir." dedi.

Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler yapıldı, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Alay Komutanı Albay Haydar Onur Şehitoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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