Bursa Yenişehir'de şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı
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Bursa Yenişehir'de şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı

Bursa'nın Yenişehir'in ilçesinde mezbahada kesilen bir hayvanda şarbon hastalığı görülmesi üzerine mezbaha ile hayvan pazarı kapatıldı.

15.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:48
Bursa Yenişehir'de şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı

'de mezbahada kesilen büyükbaş danada şarbon hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine mezbaha ve hayvan pazarı en az 15 gün müddetle kapatılırken, hayvanın geldiği ilçeye bağlı Günece köyüne hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

ŞARBON AŞISI YAPILMAYA BAŞLANDI

Yetkililer, kesilen hayvanda şarbon hastalığı çıkmasının hemen ardından Günece ve civar köylerde hayvanlara şarbon aşısı yapmaya başladı.

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