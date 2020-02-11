Bursa otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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Bursa otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı kadın yaralandıBursa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Akman (66), yaralandı.

11.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:17
Bursa otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı (66), yaralandı. Sürücü Arzu Kurtulan Y., ifadesi için merkezine götürüldü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Heykel yönüne giden Arzu Kurtulan Y. (47) yönetimindeki 16 LSF 64 plakalı otomobil, yaya geçidinin olmadığı yerde yolun karşısına geçmek isteyen Emine Akman'a çarptı. Kazada Akman yaralanırken, sürücü kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Emine Akman, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Arzu Kurtulan Y. ise ifadesinin alınması için Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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: Bursa otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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