: Bursa otomobilin çarptığı kadın yaralandı

11.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:17

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Bursa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Akman (66), yaralandı. Sürücü Arzu Kurtulan Y., ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Heykel yönüne giden Arzu Kurtulan Y. (47) yönetimindeki 16 LSF 64 plakalı otomobil, yaya geçidinin olmadığı yerde yolun karşısına geçmek isteyen Emine Akman'a çarptı. Kazada Akman yaralanırken, sürücü kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Emine Akman, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Arzu Kurtulan Y. ise ifadesinin alınması için Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu