Bursa Ormanları'nda kule ve gözetleme tartışması

10.08.2019 18:08

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, bazı orman gözetleme kulelerini özellikle kapattıklarını belirterek, "Şu anda faal olan kulelerimizdeki görevliler kapanan kulelerin tüm alanlarını görüyor. Yakında bütün kuleleri kapatacağız. Yerine insansız hava araçlarıyla denetleme başlatacağız. Yangınlara müdahalede gecikme söz konusu değil. 15 dakika içinde yangınlara müdahale ettik" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 5 Ağustos'ta meydana gelen yangın sonrası Orhaneli ve Mustafakemalpaşa bölgesinde yaptığı incelemelerde yangınları önleme ve anında müdahale konusunda büyük önem taşıyan yangın gözetleme kulelerinde görevli bulunmamasını eleştirdi. Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun gözetleme kulelerinde görevli bulunmaması Orhaneli Çivili'deki yangına mücadele konusunda önemli bir zafiyeti ortaya çıkardığı açıklamasının asılsız olduğunu belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Bizim o bölgede Ömeraltı, Şehriban ve Kocayaren kulelerimiz var. Şu an çalışmayan kulelerimizin alanlarını bu kulelerimiz görüyor. Yangının çıktığını haber alma konusunda bir zafiyetimiz yok. Bizim için önemli olan yangına erken ve en fazla işçiyle müdahale etmektir. Dolayısıyla orada boş yere görevli bulundurmak yerine, arazözlerimizde birer tane daha görevli olsun diye ekiplerimize dağıttık. Biz yangın ihbarlarının çoğunu vatandaşlarımızdan alıyoruz. Helikopterimiz 10 dakikada havada oluyor. Oradaki kulelerde insan olmaması yangına erken müdahalede zafiyet oluşturmuyor. Biz orada işçiyi bilerek bulundurmuyoruz. Yapılan iddialar asılsızdır. Şu anda 13 tane aktif kulemizle 26 kişi 24 saat nöbet tutuyor. Çalışanın olmadığı 5-6 tane kulemiz var. Ancak bu işçinin olmadığı kulelerin alanlarını diğer kulelerimiz görüyor" dedi.

Yangın çıktığında 5 dakikada haber merkezine ihbar düştüğünü ifade eden Yalçın, "Kulede insanları boşuna bekletmeyi gereksiz görüyorum. İlerleyen süreçte bizim bu kulelerin hepsini kaldırma düşüncemiz var. İnsansız hava araçlarıyla ormanlarımızı kontrol edeceğiz. Eskiden 30'u aşkın kule vardı. Bunlar zamanla asgariye indirilecek. Bu kulelerin bazıları rölelere sahip çıkılması arıza olmaması için tutulacaktır. Önümüzdeki 5 sene içerisinde hiçbir kule kalmayacaktır. Atıl insan gücünü orada tutmamak gerekiyor. Orhaneli'deki yangın çıkmasıyla bizim müdahale etme süremiz 15 dakikayı geçmemiştir" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA