Mahalledeki 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu görenleri şaşkına çevirdi

Mahalledeki 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu görenleri şaşkına çevirdi

Bursa'da bayram namazı sonrası İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. 4 bin 200 nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişi bayramlaşmaya katıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı. Bayramlaşmak için sıraya girenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İLK KEZ GÖRENLER ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

4 bin 200 nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (5)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.