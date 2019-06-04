Mahalledeki 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu görenleri şaşkına çevirdi
Bursa'da bayram namazı sonrası İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. 4 bin 200 nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişi bayramlaşmaya katıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı. Bayramlaşmak için sıraya girenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
İLK KEZ GÖRENLER ŞAŞKINLIĞA UĞRADI
4 bin 200 nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
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HELAL OLSUNCevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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Tanzim kuyruguna alismis Vatandas larin,senede 3 Gün Bayrami da böyle oluyorCevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır
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200 metre var yada yok . . klan 800 metre nerde abartı habercilikCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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RABBİMİZE ŞÜKÜRLER OLSUN İYKİ BAYRAMIMIZ VAR.Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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Işte bu süperCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır