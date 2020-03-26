BURSA Haber spikeri olmak isteyen Betül'ün videoları ilgi görüyor Haber spikeri olmak isteyen Betül'ün videoları ilgi görüyorBURSA'nın İnegöl ilçesinde gelecekte haber spikeri olmak isteyen Betül Ekren'in (10), haber sunarken çektiği videolar, sosyal medyada ilgi gördü.

Haber spikeri olmak isteyen Betül'ün videoları ilgi görüyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gelecekte haber spikeri olmak isteyen Betül Ekren'in (10), haber sunarken çektiği videolar, sosyal medyada ilgi gördü.

İnegöl'de yaşayan Mustafa ve Ümmühan Ekren çiftçinin kızları Betül, gündeme ilişkin haberleri kendi tarzıyla sunduğu görüntüleri çekip sosyal medyadan paylaştı. Gelecekte haber spikeri olmak isteyen Ekren'in videoları, yoğun ilgi gördü. Yayınladığı videoların üzerine 'TV16' şeklinde logo koyan Belüt Ekren, son olarak İnegöl'deki koronavirüs tedbirlerini sundu ve 'Evde kal' çağrısı yaptı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, küçük Betül'ü makamında ağırladı. Taban, küçük spikere başarılar dileyerek hediyeler takdim etti. Betül, ilk olarak öğretmenlik mesleğini isterken bir anda spiker olmaya karar verdiğini belirterek, Ece Üner'i örnek aldığını söyledi.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

Kaynak: DHA