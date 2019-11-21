Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
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Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada

Bursa'da 21 yaşındaki genç kız, kendisini yaklaşık 50 metre yüksekteki uçurumdan denize bıraktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kızı yaralı olarak karaya çıkardı.

21.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:36
Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada

'nın ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girip, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize atlayan Aylin T. (21), ağır yaralı olarak kurtarıldı. Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar, mobese kamerasına yansıdı.

KENDİSİNİ UÇURUMA BIRAKTI

Olay, dün öğle saatlerinde Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen Aylin T., otomobili ile Yıldıztepe uçurumuna geldi. Bir süre manzarayı seyreden Aylin T., daha sonra koşarak kendisini yaklaşık 50 metre yüksekteki uçurumdan denize bıraktı.

EKİPLER BOTLARLA DENİZE AÇILIP KURTARDI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botlarla denize açılan ekipler, Aylin T.'yi kısa sürede buldu. Yaralı olarak karaya çıkartılan Aylin T., Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aylin T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar ise mobese kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Sevgilisinden ayrılan genç kız, kendisini uçurumdan atarak ölmek istedi!
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HABER YORUMLARI (8)

  • FFF:
    burada herkes yazıyor sonuçlarını ancak arkadaşlar sebeplerini hiç kimse yazmıyor. bizim çocuklarımız bu duruma nasıl geliyor? eğitimlerinde neyi eksik bırakıyoruz? biraz da iğneyi kendimize batırmalıyız.
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  • BURSA..:
    Birinden ayrılıpta intihar eden veya etmeye çalışan çoğu genç kızlar; ya evlenmeden ilişkiye giren ya da henüz beyin gelişimi tamamlanmamış olanlardır. Eğer illaki de evlenmeden önce sevgili olduğunuz kişiye vereceğim diyorsanız vereceğiniz kişileri iyi seçin sonrasında yaşanan son pişmanlık size böyle bir karar aldırır. Dünden beri bu ve bunun gibi okuduğum 4. Haber yazık. . .
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  • CORCİ:
    sakat kaldıysa vay haline . bak bakalım o uğruna canını feda ettiğin eleman 1 gün bakıyor mu sana. .
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  • GARİBAN:
    ÖLSE DE BÖYLE TİPLERDEN KURTULSAK İŞİN İÇİNDE PSİKOPAT BİR ERKEK YOKSA BAŞKA BİŞEY DEMİYORUM
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  • REKTÖR:
    Okumadan yazdım , aşk yüzünden diye.doğru çıkmış..aşk acısı çok kötüdür.ilacıda sevdiklerin desdeği Allaha havale etmek ve zaman.zor bir zaman .
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