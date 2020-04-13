Bursa'dan güzel haber...Kronik hastılığı bulunan yaşlı kadın böyle taburcu edildi
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Devlet Hastanesi, Mudanya, Bursa

Bursa'dan güzel haber...Kronik hastılığı bulunan yaşlı kadın böyle taburcu edildi

Bursa'dan güzel haber...Kronik hastılığı bulunan yaşlı kadın böyle taburcu edildi Korona virüsle mücadelede Bursa'da güzel görüntüler de yaşanıyor.

13.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:39
Bursa'dan güzel haber...Kronik hastılığı bulunan yaşlı kadın böyle taburcu edildi

Bursa'dan güzel haber...Kronik hastılığı bulunan yaşlı kadın böyle taburcu edildi

BURSA - Korona virüsle mücadelede Bursa'da güzel görüntüler de yaşanıyor. Mudanya Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören ve kronik rahatsızlıkları da bulunan 60 yaşındaki hasta, sağlık çalışanları ve doktoru tarafından alkışlarla uğurlandı. Doktoru kapıya kadar uğurladığı hastasına önemli tembihlerde bulunmayı ihmal etmedi.

Bursa'da korona virüsle mücadelede tüm hızıyla devam ederken sağlıklarına kavuşan hastalar taburcu edilmeye devam ediyor. Hastalar bazen toplu bazen de teker teker hastanelerden tabucu edilirken bir sevindirici haber de Mudanya Devlet Hastanesi'nde yaşandı.

Hastanede korona virüs sebebiyle tedavi altına alınan 60 yaşındaki bayan hasta 9 günlük tedavinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu. KOAH, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları da bulunan hastayı sağlık çalışanları ve doktoru kapıya kadar uğurlarken, doktoru izolasyona uyması, 14 gün evden çıkmaması, kimseyle görüşmemesi, ilaçlarını kullanmaya devam etmesi konusunda uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

Bursa'dan güzel haber...Kronik hastılığı bulunan yaşlı kadın böyle taburcu edildi

Kaynak: İHA

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