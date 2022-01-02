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Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Çetin'in kullandığı 16 U 9163 plakalı otomobil ile Alican Çimen idaresindeki 16 CYM 47 plakalı minibüs, Mimar Sinan Bulvarı'nda çarpıştı.

Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarptığı belirtilen otomobilin sürücüsü ve beraberindeki Engin Kaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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