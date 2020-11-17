Böyle vicdansızlık görülmedi! Yükü çekemeyen atı sokak ortasında böyle kırbaçladı
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Böyle vicdansızlık görülmedi! Yükü çekemeyen atı sokak ortasında böyle kırbaçladı

17.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:52
Böyle vicdansızlık görülmedi! Yükü çekemeyen atı sokak ortasında böyle kırbaçladı

Bursa'da, arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen sürücü kişi, elindeki kırbaçla ata eziyet etti.

KEMERLE ATA VURUP EZİYET ETTİ

Olay anı, o sırada cadde evi olan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, şahsın elindeki kemerle ata vurup eziyet ettiği görülüyor.

TEPKİYLE KARŞILANDI

At yönünü aldıktan sonra işkence yapan şahıs at arabasına binerek uzaklaştı. Görüntüler mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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