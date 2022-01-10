Bursa'da yakınlarının haber alamadığı şahıs evde uyurken bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da yakınlarının haber alamadığı şahıs evde uyurken bulundu

Bursa'da yakınlarının haber alamadığı şahıs evde uyurken bulundu
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'da kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde uyurken bulundu.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'da kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde uyurken bulundu.

Yıldırım ilçesi Emiresultan Mahallesi 2. Hasan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 25 yaşındaki Cemil Can Altınbaş'tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine şahsın evine gelen ve beş katlı apartmandaki dairenin kapısını çalan polisler, içeriden ses gelmemesi üzerine sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi.

Evin penceresinin açık olduğunu gören ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile içeri girdi. Polis ekipleri Altınbaş'ı uyurken buldu.

Altınbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, olay yerinden ayrıldı.

Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında kavga çıktı! Sığındıkları dükkana da saldırdılar

Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında kavga çıktı! Sığındıkları dükkana da saldırdılar

 Tekirdağ'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada

Tekirdağ'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada

 Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğu kanıtlandı

Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğu kanıtlandı

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title