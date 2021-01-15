Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2)
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Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2)

15.01.2021 22:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:43
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2)

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİBursa'da, Orhan Aksu (35) ve Orhan Eren'in (40), aralarında husumet bulunan Levent K. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından olay yerine gelen Aksu'nun ağabeyi Fatih Aksu ve halası Ayten Aksu, sinir krizi geçirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bursa'da, Orhan Aksu (35) ve Orhan Eren'in (40), aralarında husumet bulunan Levent K. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından olay yerine gelen Aksu'nun ağabeyi Fatih Aksu ve halası Ayten Aksu, sinir krizi geçirdi. Fatih Aksu polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Ayten Aksu ise "Ah benim aslan oğlum, iki metre boyun vardı, nerelerdesin yavrum, sen kedilere bile 'pist' demiyordun" diyerek, feryat etti.


Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2)
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2)
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2)
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2)
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2)
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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