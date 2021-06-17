Kontrolden çıkan otomobil, otobüsten inen yolcuların arasına daldı: 5 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil, otobüsten inen yolcuların arasına daldı: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa giren otomobil, bu sırada otobüsten inenlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Yalçın Çakır gözaltına alındı.

Sabah saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Acemler Kavşağı'nda meydana gelen kazada Yalçın Çakır, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki otobüs durağına girdi.

ÖNCE OTOBÜSTEN İNENLERE, DAHA SONRA AĞACA ÇARPTI

Otomobil, otobüsten inenlere çarptı, daha sonra da yol kenarındaki ağaca vurdu. Kazada otobüs yolcularından Mustafa Oğur, Mune Mansur (13) ile annesi Muha Tavvus (35) ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

"OTOBÜSTEN İNİYORDUK"

Kazadan son anda kurtulduğunu belirten Aysel Erdem, "Biz otobüsten iniyorduk. Otobüsün içi kalabalıktı. Yaralanan insanlar önden inenlerdi. Onlar önden inerken araba birden geldi. Süratli geldi, yolculara vurdu. İşe gitmek için otobüse binmiştik, tam iniyorduk, nasıl oldu anlamadık. Kazada 5 kişi yaralandı. 2'sinin durumu kötüydü. Şoktayım, hala titriyorum" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Yalçın Çakır'ı gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

İşte olay yerinden kareler;

BURSA'DA OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 5 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 5 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 5 YARALI
Kontrolden çıkan otomobil, otobüsten inen yolcuların arasına daldı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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