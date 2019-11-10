Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

10.11.2019 21:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:54
Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, Bursa-Orhaneli yolunda meydana geldi. Büyükorhan'dan gelen yolcu minibüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

1 ÖLÜ, 20 YARALI

Meydana gelen kazada 1 çocuğun hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların akrabaları hastanelere akın ederken, Bursa Orhaneli yolu kaza sebebiyle trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.