Bursa'da lodos nedeniyle evin çatısı 2 sokak uzaklığa uçtu
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Bursa'da lodos nedeniyle evin çatısı 2 sokak uzaklığa uçtu

09.02.2021 01:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:31
Bursa'da lodos nedeniyle evin çatısı 2 sokak uzaklığa uçtu

BURSA'da akşam saatlerinde etkisini arttıran lodos nedeniyle 5 katlı bir evin çatısı 2 sokak öteye uçarak caddeye düştü.

BURSA'da akşam saatlerinde etkisini arttıran lodos nedeniyle 5 katlı bir evin çatısı 2 sokak öteye uçarak caddeye düştü. Olayın kısıtlama saatlerinde meydana gelmesi ve cadde üzerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay anında çatı katında çay içen apartman sakini Mustafa Dilek (20) büyük şok yaşarken, "O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı" dedi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Şenol Şentürk Sokak'ta meydana geldi. Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 5 katlı binanın çatısı monte edildiği yerden koparak 2 sokak uzaklıktaki Vatan Caddesi'ne düştü. Gürültü ile birlikte dışarı koşan mahalleli panik yaşarken, olayın kısıtlama saatlerinde olmasını nedeniyle sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde bulunan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarırken itfaiye ekipleri kopan çatıyı caddeden kaldırmak için çalışma başlattı.

'ÇATI YAKLAŞIK 50 METRE UÇTU'

Olay sırasında çatı katında çay içen Mustafa Dilek şok yaşadığını kaydetti. Dilek, "Çatı katında çay içiyordum. Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimle yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı. Demirleri yerinden söktü. Bulunduğum yerde çatı vardı bir anda uçtu. Çatı yaklaşık 50 metre uçtu." ifadelerini kullandı.


Bursa'da lodos nedeniyle evin çatısı 2 sokak uzaklığa uçtu
Bursa'da lodos nedeniyle evin çatısı 2 sokak uzaklığa uçtu
Bursa'da lodos nedeniyle evin çatısı 2 sokak uzaklığa uçtu
Bursa'da lodos nedeniyle evin çatısı 2 sokak uzaklığa uçtu
Bursa'da lodos nedeniyle evin çatısı 2 sokak uzaklığa uçtu
Bursa'da lodos nedeniyle evin çatısı 2 sokak uzaklığa uçtu
Bursa'da lodos nedeniyle evin çatısı 2 sokak uzaklığa uçtu
Bursa'da lodos nedeniyle evin çatısı 2 sokak uzaklığa uçtu
Bursa'da lodos nedeniyle evin çatısı 2 sokak uzaklığa uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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