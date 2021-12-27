Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda İznik ilçesinden Bursa istikametine giden Mehmet Fatih Sönmez idaresindeki 16 JMK 82 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen İsmail Köse yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil, Gemlik gişeleri yakınlarında çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Sağlık ekipleri, sürücüler Sönmez ve Köse ile Ömer Faruk Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan İbrahim Köse ve Cihangir Aslan, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Her iki araçtakilerin, kazada yaşamını yitiren ve birçok ilde şubeleri bulunan güzellik merkezinin sahibi Mehmet Fatih Sönmez ile Fatmanur Dalgıç'ın İznik Orhaniye Mahallesi'ndeki nişanından döndükleri öğrenildi.

Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Mehmet Fatih ve Ömer Faruk Sönmez ile İsmail Köse'nin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ağrı'ya götürüleceği öğrenildi.