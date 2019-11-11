Bursa'da feci kaza: 3 aylık bebek ve babası hayatını kaybetti

Bursa'da feci kaza: 3 aylık bebek ve babası hayatını kaybetti

Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i 3 aylık bebek olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

11.11.2019 08:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:28
Bursa'da feci kaza: 3 aylık bebek ve babası hayatını kaybetti

Bursa-Orhaneli yolunda otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada baba ve 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Kazada 20 kişi de yaralandı.

KAFA KAFAYA KAZA

Kaza, Bursa-Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükorhan'dan gelen Rıza A. yönetimindeki 16 N 3799 plakalı yolcu minibüsü ile Necati Konuş idaresindeki 16 BH 87 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

3 AYLIK BEBEK ÖLDÜ

Meydana gelen kazada 3 aylık bebek Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, baba Necati Konuş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada 3 aylık bebeğin annesi Azize Konuş, Elif Konuş ağır yaralı olarak hastanede tedavi edilirken, serviste bulunan 18 kişi de yaralı olarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bursa'da feci kaza: 3 aylık bebek ve babası hayatını kaybetti
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HABER YORUMLARI (2)

  • VATANDAŞ:
    Suçun minibüste olduğunu düşünüyorum. Aynı yoldan çok geçtim ve önünüzde ağır vasıta varsa virajlardan dolayı sollama imkanı bulunmuyor. ancak çevre yerleşim yerlerinde hizmet veren minibüsler her durumda solluyor.
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  • CAVİD:
    Ölenler Allah rahmet eylesin, yaralılara da Allah''tan acil şifalar dilerim. Kazadan beladan herkesi koru Ya Rabbim. Toplum olarak araç kullanırken çok dikkat etmemiz lazım.
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