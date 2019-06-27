Bursa'da evinden kötü koku gelen kişi, asılı halde ölü bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan Sami Erkuş (55), evden kötü koku gelmesi üzerine komşuların ihbarıyla gelen polis tarafından demir boruya iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 2. Karanfil Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Sami Erkuş'tan iki gündür haber alamayan ve evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde Sami Erkuş'u evin girişindeki demir boruyu iple asılı halde ölü buldu. Sami Erkuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA