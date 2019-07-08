Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi

Bursa'da ana trafoda çıkan arıza sonucu elektrikler şehir genelinde kesildi. Metro seferleri durdu, hayat durma noktasına geldi.

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.'nin (TEİAŞ) Ovaakça Mahallesi'ndeki ana trafosu arızalandı. Trafonun arızalanması sonucu Bursa genelinde elektrikler kesildi. Metro seferleri yapılamazken, ulaşım için ek otobüs seferleri başlatıldı.

BURSARAY GÜZERGAHINDA ULAŞIM OTOBÜSLERLE SAĞLANIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla Bursaray'da seferler durdu. Kesinti sırasında seyir halinde olan vagonlardaki yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması nedeniyle Bursaray güzergahında ulaşım otobüslerle sağlanıyor" denildi.

Burulaş'tan da açıklama geldi:

"Gerçekleşen elektrik kesintisi sebebiyle BursaRay seferlerimiz geçici süreliğine hizmet verememektedir. Yaşanan aksaklık sebebiyle özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

VALİ KESİNTİNİN 2 SAAT SÜREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi.

Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.

Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını dile getirdi.

Kaynak: İHA