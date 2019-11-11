Bursa bu kıraathaneye gelen müşteriler, yapılan şakalarla panik yaşıyor

11.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:08

Bu kıraathaneye gelen müşteriler, yapılan şakalarla panik yaşıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan kıraathaneye ilk kez gelen müşteriler, işletme sahibi Ferudun Türkmen'in (56) paniğe yol açan, ardından da güldüren şakalarıyla karşılaşıyor. Tencere boyutunda fincanlarıyla yapılan servise şaşıran müşteriler, sahte bardakla yapılan çay dökme şakasıyla hem panik yaşıyor hem de şaşırıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde 45 yıldır kıraathane işleten Ferudun Türkmen, kıraathanesine ilk kez gelen müşterilerine yaptığı şakalarla hem paniğe yol açıyor hem de güldürüyor. Müşterilerin siparişlerini tencere büyüklüğündeki fincanla getiren Türkmen, müşterilerin üzerine çay dökme şakasıylada büyük panik yaşatıyor. Konuya ilişkin konuşan işletmeci Ferudun Türkmen, Babamdan devraldığım kıraathaneyi, 45 senedir işletiyorum. Gelen misafirlerimize şakalarımız oluyor. Özellikle ilk kez gelen müşterilerimize bu şakaları yapıyoruz. Onlarda arkadaşlarını buraya davet ediyor. Müşterilimizi şakalarımızla güldürüyoruz. Bu olaya, içi çay dolu görünümlü bir şaka bardağı alarak başladım. İlk başta çay olarak verdim, içmeyi denediler olmadı. Sonrasında bu bardakları üzerlerine dökmeye başladım. Oldukça komik oldu. İlk olarak yakın akrabama bu şakayı yaparak başlamıştım, o da çok kızmıştı. Baktım bu şaka tuttu. İnsanlar tarafından güzel karşılandı. Tabii bu şakalarımızın videolarını çekip sosyal medyamızda yayınlıyoruz. Vatandaşlar kıraathanemize büyük ilgi gösteriyor, şakalarıma başladığımdan beri ciromuz arttı diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARI, EMNİYET MÜDÜRLERİ VE SİYASETÇİLERE DE ŞAKA YAPTI

Yaptığı şakaların, 7'den 70'e herkesi önce korkuttuğunu sonra da güldürdüğünü söyleyen Ferudun Türkmen, kıraathanesine gelen bürokrat ve siyasetçilere de şaka yaptığının belirrti. Türkmen, İşletmemize gelen belediye başkanları, emniyet müdürleri, siyasi partilerin yönetici ve başkanlarına da bu şakalarımızı yaptık. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şakamızın kurbanı oldu dedi.

Kaynak: DHA