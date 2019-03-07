Bilal Erdoğan, Muhalefete Çağrıda Bulunup Atatürk'ün Sözüyle Mesaj Verdi

Türkiye Gençlik Vakfı'nın temsilcilik açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, muhalefete çağrıda bulundu. Erdoğan "Muhalif olacaksak bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim. Bu ülkenin düşmanlarını sevindirmeye kalkanlara karşı muhalefet edelim" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Bursa'da kurduğu 11 şubesinin açılış töreni gerçekleşti. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, vakfın hizmet binası açılışına katıldı.

Törene, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ve TÜGVA mensubu gençler katıldı.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan da dünyadaki egemen ekonomilerin gençleri daha fazla tüketici haline getirmek için çaba içerisinde olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİYLE MESAJ VERDİ

Bilal Erdoğan, konuşmasının devamında ise terörle mücadele konusuna değindi. Atatürk'ün sözlerini hatırlatan Bilal Erdoğan, "Bakın hani 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır' diyor Atatürk. Bu ne demektir? Yani savunmayı sınırın ötesine taşıyacaksın. Şimdi biz ne yaptık? Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık çünkü terörle mücadeleyi bugüne kadar Türkiye içinde, Türkiye'nin şehirlerinde, köylerinde yürütmeye çalışanlar hiçbir zaman bu terörle mücadeleyi kazanamadılar, kazanamazdılar.

"BU ÜLKENİN DÜŞMANLARINA KARŞI MUHALEFET EDELİM"

"Maalesef bugün sınırımızın ötesinde bir terör koridoru oluşturmaya çalışanlar da aslında bizim müttefiklerimiz olmaya niyetli olmadıklarını gösteriyor. Şimdi gençlik bunu görmeyecek mi? Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim. Yani genç kardeşlerim, muhalif olacaksak bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim. Bu ülkenin düşmanlarını sevindirmeye kalkanlara karşı muhalefet edelim" diye konuştu."

Kaynak: DHA