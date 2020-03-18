Bursa Beton'dan korona virüsüne karşı örnek tedbir Korona virüs salgını Türkiye'de etkisi göstermeye başlamasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi özel şirketlerde önlemlerini artırdı.

Korona virüs salgını Türkiye'de etkisi göstermeye başlamasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi özel şirketlerde önlemlerini artırdı. Bursa Beton, girişlerde termal kamera sistemine geçerek çalışanların ve ziyaretçilerin her gün ateşini düzenli şekilde kontrol ediyor.

Şirket içinde dezenfekte çalışmaları günde 2 kez yapılırken, uyarıcı afişlerle korona virüse karşı bilgilendirme başta olmak üzere bir çok önlem alarak örnek bir çalışmaya imza attı. Bursa Beton korona virüs salgını sebebiyle güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay yaptığı açıklamada, şirket çalışanları ve ziyaretçiler başta olmak üzere toplum sağlığını korumak ve toplumsal sağlığı tehdit eden korona virüsü salgını ile mücadeleye yönelik herkesin titiz olması gerektiğini söyledi. Onulay, "Genel Müdürlük birimlerinde ve tesislerde el dezenfektanı ve kolonya bulundurularak çalışanların gelen ziyaretçilerin kullanmaları için teşvik ediliyor. Termal kamera uygulamasına geçilerek çalışanlarımızın her gün ateşi ölçülmektedir. Kapı kolları, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, merdiven tırabzanları, fotokopi makinaları gibi mikrop barındıracak alanlar günde iki kez temizlik personeli tarafından dezenfekte edilmektedir. Hastalıktan korunma için sağlık bakanlığının web sitesindeki bilgilendirme afişlerinin Genel müdürlükte ve tesislerde kullanılarak görünür yerlere asılmıştır" dedi.

Korona virüs acil eylem planı hazırlanma aşamasında olup yakın zamanda hayata geçirileceğinin de altını çizen Onulay, "Şirket giriş kapılarına ve yemekhane girişine el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Çalışanlara iş yeri hekimimiz tarafından virüs eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Kronik rahatsızlığı olup risk grubuna giren çalışanlara izin kullandırılmaktadır. Toplantı süreleri kısa tutulmaya başlanmıştır. Ortak alanlar sık sık havalandırılmaktadır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA