Burkina Faso'da kiliseye saldırı: 24 ölü

17.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:40

Burkina Faso'da bir kiliseye yapılan saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Sahel bölgesinde bir kiliseye saldırı gerçekleştirildi. Burkina Faso hükümeti tarafından yapılan açıklamada, aralarında papazın da bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA