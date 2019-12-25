Burkina Faso'da kanlı saldırı: 7 asker, 35 sivil ve 80 militan öldü
Burkina Faso'nun kuzeyinde askeri kampı hedef alan saldırıda 7 asker ve 35 sivil yaşamını yitirdi. Çıkan çatışmalarda 80 militanın da öldürüldüğü açıklandı.
Burkina Faso'nun kuzeyinde askeri kampı hedef alan saldırıda 7 asker ve 35 sivil yaşamını yitirdi. Çıkan çatışmalarda 80 militanın da öldürüldüğü açıklandı.
Ordudan yapılan açıklamada sabah saatlerinde Soum vilayetinin Arbinda kentindeki askeri kampa ve sivillere silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu. Askerilerin saldırıya karşılık vermesi üzerine 80 kayıp veren militanlar geri çekildi. Euronews.com'da Görüntüle