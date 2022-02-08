Burhaniye'de yağmurla gelen kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
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Burhaniye'de yağmurla gelen kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burhaniye'de yağmurla gelen kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Burhaniye ilçesinde, iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Burhaniye ilçesinde, iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, kırsal Kızıklı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Turgun idaresindeki 10 H 8231 plakalı otomobil Kızıklı yönüne giderken, havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederken takla attı. Kaza sırasında araç ters dönerken, sürücü Recep Turgun hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi Şule Turgun ve kızı Makbule Hiranur Turgun da yaralandı. Bu sırada, kaza yapan aracın arkasından gelen 35 EFE 69 plakalı aracın sürücüsü Kübra Fatma Ateş'in panik yapınca yoldan çıkarak yol kenarındaki badem ağacına çarptı. Kaza sırasında Fatma Ateş ve yanında bulunan oğlu Ateş Ateş de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine götürülerken, Recep Turgun'un cansız bedeni morga kaldırıldı. - BALIKESİR

Burhaniye'de yağmurla gelen kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Tragger, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Haber

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