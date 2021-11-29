Burhaniye'de fırtınanın uçurduğu çatı otomobilin üzerine düştü - Haberler
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Burhaniye'de fırtınanın uçurduğu çatı otomobilin üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Burhaniye'de fırtınanın uçurduğu çatı otomobilin üzerine düştü

Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu.

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Burhaniye'de hayatı olumsuz etkileyen fırtına Avunduk Mahallesinde Ayşe Demir'e ait evin çatısını uçurdu. Yerinden kopan çatı Özlem Yılmaz'a ait park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çatının boşluğunda kalan otomobilde hasar meydana gelmezken, yolu kapatan çatıyı Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kaldırdı. - BALIKESİR

Burhaniye'de fırtınanın uçurduğu çatı otomobilin üzerine düştü

Burhaniye'de fırtınanın uçurduğu çatı otomobilin üzerine düştü

Burhaniye'de fırtınanın uçurduğu çatı otomobilin üzerine düştü

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