Burhan Kuzu, "Fasulye pahalıysa yemeyin" diyen Seray Sever'e sahip çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Yazın Konuşalım programında oyuncu ve sunucu Seray Sever insanları aza şükretmeyi bilmemekle suçlamış ve "Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim, daha ucuz bir şey yiyin!" demişti. Tepki çeken bu açıklamanın ardından Seray Sever'e Burhan Kuzu sahip çıktı. Kuzu Twitter'dan yaptığı paylaşımda,"Değerli sanatçı Seray Sever'e linç kampanyası başlatıldı. Bir sanatçının ifade özgürlüğü yok mu? ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN YANINDA BOMBALAR PATLAMIYOR"

Hakan Hatipoğlu 'İnsanların hayatları zor; ekonomik problem çeken var nasıl gülsün bu insan' deyince Sever şunları söyledi: "Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım... En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim!

"FASULYE PAHALIYSA YEMEYECEKSİN"

Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin..." Sever'in bu sözleri üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Hatipoğlu bile ne diyeceğini bilemedi.

BURHAN KUZU: BİR SANATÇININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOK MU?

Sözleriyle tepki toplayan Sever'e Burhan Kuzu sahip çıktı. Kuzu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Değerli sanatçı Seray Sever'e linç kampanyası başlatıldı. Bir sanatçının ifade özgürlüğü yok mu? Hoşunuza giden şeyler söyleyince kahraman olacak, hoşunuza gitmeyen şeyler söylediğinde ise hakaret edeceksiniz. Böyle demokratlık ve bağnazlık olur mu? Çok yazık;tam bir yobazlık!!!" dedi.

Kuzu'nun Twitter paylaşımı şöyle;