Burhan Kuzu'dan Kafa Karıştıran İstanbul Denklemi: İki Bin Nüfuslu Yer Olsaydı Fark 3 Olacaktı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, İstanbul'daki yerel seçim için ilginç bir denklem kurdu.

"İSTANBUL İKİ BİN NÜFUSLU BİR YER OLSAYDI..."

İstanbul seçiminde yaklaşık 8.5 milyon kişinin oykullandığını söyleyen AK Partili Kuzu, "İki aday arasındaki fark 13 bin civarında. Bu demektir ki, şayet İstanbul iki bin nüfuslu bir yer olsaydı aradaki fark sadece 3 oy olacaktı. Bu basit denklem bile İBB seçimlerinde neyi tartıştığımızın boyutunu göstermeye yeter" dedi.

"BİZ İTİRAZLAR SONUÇLANSIN DERKEN, BİRİLERİ MAZBATA DİYOR"

Açıklamasının devamında "Seçimlerde elbetteki bir tek oy bile önde olan o seçimi kazanmış demektir" ifadelerini kullanan Kuzu, şöyle devam etti: "Ancak bu durum tüm itiraz yollarının tüketilmesinden sonra ortaya çıkmaktadır. İşte İBB seçimlerinde anlaşamadığımız nokta burası. Biz tüm itirazlar sonuçlansın derken, birileri mazbata diyor!"

AK PARTİ, İPTAL BAŞVURUSUNA HAZIRLANIYOR

AK Parti, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi ve yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na 'olağanüstü itirazda' bulunmaya hazırlanıyor.