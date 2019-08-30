Burcu Kıratlı, eşi Sinan Akçıl'ı her yerden sildi
Sinan Akçıl'la evliliğinde bir süredir sorunlar yaşayan Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından Akçıl soyadını kaldırdı. Kıratlı'nın bu sürpriz hamlesi, ikilinin boşanması yönünde haberlerin çıkmasına neden oldu.
24 Aralık'ta Amsterdam'da nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın evliliklerinin üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından 'Akçıl' soyadını silip eşini takip etmeyi de bıraktı. Kıratlı'nın bu hamlesinin ardından ünlü şarkıcı da eşini takipten çıkardı.
BİRLİKTE OLAN FOTOĞRAFLARINI DA KALDIRDI
Kıratlı birlikte göründükleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından çıkardı. Sonrasında Sinan Akçıl'ın da eşini takipten çıkarması, ikilinin bu hareketleri çiftin boşanma yoluna girdikleri şeklinde yorumlandı.