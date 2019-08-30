Burcu Kıratlı, eşi Sinan Akçıl'ı her yerden sildi

Burcu Kıratlı, eşi Sinan Akçıl'ı her yerden sildi

Sinan Akçıl'la evliliğinde bir süredir sorunlar yaşayan Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından Akçıl soyadını kaldırdı. Kıratlı'nın bu sürpriz hamlesi, ikilinin boşanması yönünde haberlerin çıkmasına neden oldu.

30.08.2019 14:29
Burcu Kıratlı, eşi Sinan Akçıl'ı her yerden sildi

24 Aralık'ta Amsterdam'da nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın evliliklerinin üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından 'Akçıl' soyadını silip eşini takip etmeyi de bıraktı. Kıratlı'nın bu hamlesinin ardından ünlü şarkıcı da eşini takipten çıkardı.

BİRLİKTE OLAN FOTOĞRAFLARINI DA KALDIRDI

Kıratlı birlikte göründükleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından çıkardı. Sonrasında Sinan Akçıl'ın da eşini takipten çıkarması, ikilinin bu hareketleri çiftin boşanma yoluna girdikleri şeklinde yorumlandı.

Burcu Kıratlı, eşi Sinan Akçıl'ı her yerden sildi
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YORUMLAR (10)

  • BURCUNUN CİCİKLERİ:
    burcuyu çok seviyordum ama gitti sinan gibi ördek ağızlıya verdi. oyüzden soğudum
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  • WOMAN:
    Ayy bunlatda sıktı gerçekten hayatları neden bu kadar sosyal medya da anlamaıdm bak esra bilgite boşandı boşandığını bile sonradan duyduk o kadar kendi içlerinde yaşıyorlar biraz öyle olun yahuuuu instadan anlıyoz olayları rezwlete bak
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  • NAZAR:
    Bu Sinan en evlenmeyecek şarkıcı gibiydi. Evlendiğine şaşırdım. Boşandığına şaşırmam. Murat Boz, Dalkılıç evlenir bu evlenmez diyordum. Gerci onlar da evlenmez de.
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  • KEMAL AYDIN:
    Bu sosyete evliliklerinin hepsi proje. Bu gibi kişiler evlenerek yeni projelerde yer alma gayreti içerisine giriyorlar, film teklifleri, dizi, şarkıcılık, program vs. teklifleri bekliyorlar, gelmeyince tabii sinirleri bozuluyor belli bir süre sonra araları da bozuluyor ve ayrılıyorlar. Hepsi aynı.
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