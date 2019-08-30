Burcu Kıratlı, eşi Sinan Akçıl'ı her yerden sildi

30.08.2019 14:29

24 Aralık'ta Amsterdam'da nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın evliliklerinin üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından 'Akçıl' soyadını silip eşini takip etmeyi de bıraktı. Kıratlı'nın bu hamlesinin ardından ünlü şarkıcı da eşini takipten çıkardı.

BİRLİKTE OLAN FOTOĞRAFLARINI DA KALDIRDI

Kıratlı birlikte göründükleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından çıkardı. Sonrasında Sinan Akçıl'ın da eşini takipten çıkarması, ikilinin bu hareketleri çiftin boşanma yoluna girdikleri şeklinde yorumlandı.