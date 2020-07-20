Burcu Kara'nın karavan tatili Güzel oyuncu Burcu Kara, bu yaz karavan tatiline çıktı. Doğal yaşama ve doğaya olan sevgisiyle bilinen Kara, pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralllarına uyarak tatil planında karavanı tercih etti.

Karavan Güzeli Burcu Kara Karavan aldığını ve artık bu şekilde tatile çıkacağını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, yıllardır hayalini kurduğu karavan yaşamının tadını eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali Çınar ile birlikte çıkardı.& ;



Kaynak: Snob Magazin