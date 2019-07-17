Burcu Esmersoy, dijital dolandırıcılık konusunda takipçilerini uyardı

Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Son zamanlarda artış gösteren dijital dolandırıcılıkların bir tanesiyle karşı karşıya geldi. Esmersoy, sıklıkla yaşanan dijital dolandırıcılık hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takipçilerini de uyardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI İDDİASI

Yaygın olan dolandırıcılıklardan biriyle karşılaşan Esmersoy'a sözde Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bir yazılı metin gönderilerek hakkında ihbar bulunduğu için soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

"BAŞINIZA HAK ETTİĞİNİZ BELA GELİR"

Kendisine gelen açıklamaya inanmayan Esmersoy, Instagram hesabından ifşa ederek takipçilerini şu sözlerle uyardı: "Ya yerlerse diye herkese yolluyorsunuz ama bence yakın zamanda başınıza hak ettiğiniz bela gelir"