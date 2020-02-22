: Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

22.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:38

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Esmersoy, sosyal medyada yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Esmersoy'un bugün yaptığı bornozlu paylaşımı takipçilerindenbinlerce ve yorum aldı.

"HAZIRIZ" DEDİ BU FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Bornozla kamera karşısına geçen ve paylaşımının altına "Hazırız" notunu düştü Esmersoy, bu fotoğrafından özellikle erkek takipçilerinden övgü dolu iltifatlar aldı.

HAYRANLARI SIKI TAKİP EDİYOR

Instagram hesabında sık sık paylaşım yapan Burcu Esmersoy'un hayranları, ünlü sunucuyu sıkı şekilde takip ediyor.

Haber Videosu