Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Burcu Esmersoy, Instagram'da paylaştığı bornozlu fotoğrafı ile binlerce kişiden beğeni aldı.

22.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:38
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan , sosyal medyada yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Esmersoy'un bugün yaptığı bornozlu paylaşımı takipçilerindenbinlerce ve yorum aldı.

"HAZIRIZ" DEDİ BU FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Bornozla kamera karşısına geçen ve paylaşımının altına "Hazırız" notunu düştü Esmersoy, bu fotoğrafından özellikle erkek takipçilerinden övgü dolu iltifatlar aldı.

HAYRANLARI SIKI TAKİP EDİYOR

Instagram hesabında sık sık paylaşım yapan Burcu Esmersoy'un hayranları, ünlü sunucuyu sıkı şekilde takip ediyor.


Haber Videosu

: Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
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