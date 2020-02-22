Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Burcu Esmersoy, Instagram'da paylaştığı bornozlu fotoğrafı ile binlerce kişiden beğeni aldı.
Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Esmersoy, sosyal medyada yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Esmersoy'un bugün yaptığı bornozlu paylaşımı takipçilerindenbinlerce ve yorum aldı.
"HAZIRIZ" DEDİ BU FOTOĞRAFI PAYLAŞTI
Bornozla kamera karşısına geçen ve paylaşımının altına "Hazırız" notunu düştü Esmersoy, bu fotoğrafından özellikle erkek takipçilerinden övgü dolu iltifatlar aldı.
HAYRANLARI SIKI TAKİP EDİYOR
Instagram hesabında sık sık paylaşım yapan Burcu Esmersoy'un hayranları, ünlü sunucuyu sıkı şekilde takip ediyor.
Haber Videosu: Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
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Daral geldi bu kadını görmekten her yerde her konunun içinde tipsiz!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu ölmedimi dahaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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la bırakın bornozu boynusu vb. habere bak yuhCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ses tonu berbat konuşması vak vak bir şey çok hızlı ve tekrarlı papağan gibi soyunmasa spikerlik yok napsınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır