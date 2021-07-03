Burcu Biricik'in pahalı tatili

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle dikkat çeken oyuncu Burcu Biricik, Bodrum tatiline çıktı. Kız kıza tatil yapan Biricik ve arkadaşları Türkbükü Divan Otel'deki günlük bin liralık şezlongta denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, Burcu Biricik, iki haftadır eşi Emre Yetkin ile Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de ıssız koyları gezip çöp toplamıştı. Son olarak Marmaris Bozburun'da giden çiftin yolları orada ayrıldı. Biricik, oyuncu arkadaşları Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile Bodrum'da buluştu.

Güzel oyuncunun adresi ise yaz başında günlük bin liralık şezlong fiyatıyla gündem olan Türkbükü'ndeki Divan Otel'di. Burcu Biricik, burada gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkarttı. İskelede bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyasında paylaşan güzel oyuncu, akşam saatlerinde kahve içip arkadaşlarıyla sohbet etti. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Burcu Hanım'ın bin liralık şezlongtaki lüks keyfi kaçtı. Objektifleri farkedince rahatsız olan sempatik oyuncu, toparlanarak hızlıca odasına geçti. Bu arada Koronavirüs salgını sonrası fiyatlarını güncelleyen Divan Otel'de iki şezlong için istenen ücret günlük bin, aylık 24 bin lira. Buna oda ve yemek dahil değil.

Kaynak: Snob Magazin