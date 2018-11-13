Burası Ünlü Youtuber ve Kız Arkadaşına Mezar Oldu

İstanbul Bağcılar'daki youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı'nın hayatını kaybettiği yangında stüdyonun son hali yaşanan faciayı gözler önüne serdi. Olay, saat 06.00 sıralarında Bağcılar İstanbul Caddesi üzerindeki pasajda bulunan bir stüdyoda meydana gelmişti. Ünlü youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı'nın kaldığı stüdyoda elektrik kontağından yangın çıkmış, Özkan ve kız arkadaşı Kovancı hayatını kaybetmişi.

STÜDYO HARABEYE DÖNDÜ

Yangının ardından stüdyonun içindeki eşyaların tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Faciayı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, ünlü youtuber'ı tanıyanları ise olay yerine gelerek üzüntülerini belirtti. Emre Özkan'ın babasının arkadaşı olduğunu dile getiren Turan Turgut, "Çıkan yangında maalesef Emre'yi kurtaramadık. Babası 10 yıllık mesai arkadaşım. Kendisi youtuber zaten, 30-40 milyon tıklanan videoları var, video hazırlıyordu. Bu işle uğraşıyordu, Emre hayatını bu şekilde idame ettiriyordu. Ama genç bir yaşında kaybettik, çok üzgünüz" diye konuştu. Eski bir elektrikçi olduğunu ve hayatını kaybeden Emre Özkan'ın tanıdığını Mustafa Aslantürk, "Soba yangında değil de, soba yüksek amper çektiği için sigortaları zorlamış. Çünkü amperi yüksek olduğu için atamamış, atamadığı için tesisata yüklenmiş. Dolayısıyla yangının çıkmasına neden olmuş. Sobanın yanıklığı da yangın çıktığı için olmuş" ifadelerini kullandı. Öte yandan, ünlü youtuber Emre Özkan'ın cesedinin memleketi Samsun'a gönderildiği öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)