Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

21.08.2019 12:50

Suriye Devlet Haber Ajansı'nın (SANA) Suriye'deki gündelik yaşama ilişkin haberinde kullandığı bir video sosyal medyanın gündemine düştü.

SANA tarafından kaydedilen görüntülerde, Suriyelilerin alışveriş merkezleri ve çarşılardaki hareketli yaşamına yer verilirken, vatandaşlar, kendilerine mikrofon uzatan basın mensuplarının sorularına yanıt veriyor.

Suriyelilerin kendi ülkelerinde refah içinde yaşadığı, alışveriş yaptıkları, eğlendikleri görüntüler sosyal medyada ise büyük yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Birçok sosyal medya kullanıcısı SANA'nın servis ettiği videoyu "Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları" ifadesiyle paylaşarak, görüntülere ilişkin yorumlarda bulundu.