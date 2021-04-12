Burak Sergen hastaneye kaldırıldı
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Burak Sergen hastaneye kaldırıldı

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Burak Sergen hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Burak Sergen hakkında ortaya çıkan sağlık durumu ile ilgili bilgiler hayranlarını çok korkuttu. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanmakta olan Sadakatsiz isimli dizide Haluk karakterine hayat veren oyuncu, bu akşam saatlerinde rahatsızlık yaşadı.

Acil olarak hastaneye kaldırılan oyuncuya acil serviste müdahale edildi. Burak Sergen'in çok halsiz görüldüğü de belirtiliyor. Konuyla ilgili son gelişmeleri twitter hesabından duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, oyuncunun koronavirüse yakalanmış olabileceğini ama test sonuçlarının beklendiğini belirtti. Ulus'ta bulunan Liv Hospital isimli hastanede tedaviye alınan oyuncunun çok halsiz ve bitkin göründüğü de gelen bilgiler arasında bulunuyor.Evinde rahatsızlanan Burak Sergen, çağrılan ambulans ile hastaneye gitti. Dizi setlerindeki koronavirüs sıkıntısından mı kaynaklanıyor henüz bilinmese de Sadakatsiz setinde de önlemler sıkı tutuluyor. Tüm ekibe sıklıkla testler yapıldığı biliniyor. En son Burak Sergen'in test sonuçlarının negatif çıktığı da gelen bilgiler arasında. 60 yaşındaki oyuncunun rahatsızlığının sebebi henüz net değil, koronavirüse yakalanma durumu bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Test sonucuna göre bilgiler gelmeye devam edecektir. (Televizyon Gazetesi)

Kaynak: Snob Magazin

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