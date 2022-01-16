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Burak Sergen 'Hiç destek görmedim'

Burak Sergen 'Hiç destek görmedim'
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Sadakatsiz dizisinin usta oyuncusu Burak Sergen, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Hastalık sürecinde kimseden destek görmediğini belirterek sitem etti. İşte detaylar…

Yeni sevgilisi Gizem ile alışveriş turuna çıkan Sergen, koronavirüsü geçirdiği zor günlerin hatırlatılması üzerine, "60 gün yattıktan sonra astronot gibi dolaşmaya başladım. Biliyorsunuz 15 gün entübe edildim. Entübe edilenler pek geri gelmiyor ama bana öbür taraftan vaktin daha dolmamış diyerek geri yolladılar. Kimseye tavsiye etmiyorum öbür tarafı" diyerek gülümsedi. Hastanede yattığı günlerde çevresinden hiç destek görmediğini belirten Sergen, "En zor günümde Gizem ve evladım vardı yanımda. Onun dışında iki kişidir. Çevremden hiç destek görmedim." dedi.

Eski eşiyle boşanma davasının akıbeti sorulan Burak Sergen, "17 Şubat'ta başlayacak ve muhtemelen bitecek. Mümkün olduğunca çabuk bitmesini istiyorum. Konuşulacak bir şey kalmadı avukatlarımız konuşuyor artık." dedi.

Burak Sergen 'Hiç destek görmedim'

Eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi

Eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi
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Sadakatsiz dizisinin usta oyuncusu Burak Sergen, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Hastalık sürecinde kimseden destek görmediğini belirterek sitem etti. İşte detaylar…

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