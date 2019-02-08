Burak Özçivit'ten Hastaneye Kaldırılan Fahriye Evcen'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

7 aylık hamile olan güzel oyuncu Fahriye Evcen'den geçtiğimiz gün korkutan bir haber gelmiş ve Evcen'in, Kartalkaya'da tatil yaparken rahatsızlandığı öğrenilmişti. Apar topar hastaneye kaldırılan ve iki gündür tedavisi süren Evcen'in sağlık durumu hakkında eşi ve kayınvalidesi açıklama yaptı.

"ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK"

Hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burak Özçivit, eşinin sağlık durumu hakkında konuştu. Özçivit, "Küçük bir soğuk algınlığı vardı. Bebeğin durumu da gayet iyi. Üşüttüğü için rahatsızlandı önemli bir şey yok" açıklamasıyla sevenlerinin yüreğine su serpti.

"ERKEN DOĞUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Burak Özçivit'in hastaneye gelmesiyle birlikte hastaneden çıkan annesi Ceyhan Özçivit, gelini Fahriye Evcen hakkında "Çocukta hiçbir şey yok. Erken doğum gibi bir şey de yok, her şey yolunda" dedi.