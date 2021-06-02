Bünyan'da 23 dükkanın satış ihalesi yapıldı
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Bünyan'da 23 dükkanın satış ihalesi yapıldı

Bünyan'da 23 dükkanın satış ihalesi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mülkiyeti Bünyan Belediyesi'ne ait Bünyan Ticaret Merkezi'nde 23 adet dükkanın 9 milyon 46 bin TL'lik satış ihalesi yapıldı.

Mülkiyeti Bünyan Belediyesi'ne ait Bünyan Ticaret Merkezi'nde 23 adet dükkanın 9 milyon 46 bin TL'lik satış ihalesi yapıldı.

Yapılan ihale ile ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Mülkiyeti Belediye'mize ait Bünyan Ticaret Merkezi'mizde 23 adet dükkanın satış ihalesini gerçekleştirdik.15 dükkanımıza 9 milyon 046 bin TL teklif verilmiş olup, elde edilen gelir Bünyan'ımıza yeni hizmetlerde kullanmak üzere hayırlı olsun. Yeni mülk sahiplerine işlerinde bol kazanç diliyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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